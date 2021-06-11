Алымкадыр Бейшеналиев: Все вопросы о кыргызско-турецкой клинике будут решены

«Турецкая сторона заверила, что все имеющиеся вопросы о кыргызско-турецкой клинике «Достук» в Бишкеке будут решены», — рассказал министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев. Договоренность была достигнута в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Турецкую Республику. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что в ходе встречи с министром здравоохранения Турции Фахреттином Коджой принято решение о прибытии на днях в Бишкек группы турецких врачей, которые совместно с кыргызскими специалистами начнут подготовку клиники «Достук» к функционированию.

«Я думаю, это большое достижение. В течение трех лет клиника была готова к работе, но простаивала, потому как стороны не могли договориться по ряду вопросов. Сейчас мы пришли к консенсусу, и в ближайшее время больница начнет работать. Кыргызская сторона должна подготовить всю необходимую документацию. В клинике установлено современное оборудование, и в ней будут проводить операции для пациентов, которых раньше мы направляли в Турцию по квотам, но сейчас из-за пандемии эта программа приостановлена», — сказал он.

Также стороны договорились о прохождении 20 клиническими ординаторами из Кыргызстана двухгодичной бесплатной специализации в лучших клиниках Турции.

В Кыргызстане будет объявлен конкурс, и к осени отобранных лучших врачей направят на обучение по самым актуальным специальностям.

«Кроме этого, Турция готова помочь в цифровизации сферы здравоохранения. Фармацевтические клиники намерены помочь Кыргызстану с необходимыми лекарствами. Рассматриваются вопросы о строительстве фармацевтического завода в КР или закупке нужных лекарств непосредственно у производителей», — заметил министр.

Напомним, соглашение о строительстве больницы подписано 1 сентября 2018 года в Бишкеке. Жогорку Кенеш ратифицировал его 18 апреля 2019-го, и 28 мая 2019 года президент подписал закон о его ратификации. Завершились процедуры и в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации 20 февраля 2021-го.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016 года и завершилось в ноябре 2017-го. Больница рассчитана на 72 койко-места, включая 21 место в реанимационном отделении.

В период пика пандемии коронавируса в 2020 году она была временно открыта для приема и лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

По соглашению больница первые три года будет финансироваться турецкой стороной. В документе указана сумма $19 миллионов. Эти средства предусматриваются на выплату зарплаты медперсоналу, оплату комуслуг и других расходов, необходимых для деятельности стационара.