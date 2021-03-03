Кыргызско-турецкая больница. В Минздраве рассказали о ратификации соглашения

Соглашение о Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы ратифицировано. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, 11 февраля 2021 года парламент Турции одобрил проект закона о ратификации соглашения между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и получении кыргызстанцами образования в сфере медицины и медицинских специальностей в Турции.

20 февраля закон о ратификации подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В настоящее время кыргызская сторона ожидает официальное уведомление турецкой по линии МИД КР о завершении внутригосударственных процедур по ратификации вышеуказанного соглашения», — добавили в Минздраве.

Отметим, соглашение подписано 1 сентября 2018 года в Бишкеке. Жогорку Кенеш ратифицировал его 18 апреля 2019-го, и 28 мая 2019 года президент КР подписал закон о его ратификации.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го и завершилось в ноябре 2017 года. Больница рассчитана на 72 койко-места, включая 21 место в реанимационном отделении.

В период пика пандемии коронавируса в 2020-м она была временно открыта для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией.