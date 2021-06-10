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Власть

Депутат требует объяснить велосипедистам, что они не пешеходы

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект закона, предусматривающий снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Нардеп Сайдулла Нышанов потребовал от руководства ГУОБДД снять ролики, где будут даны разъяснения о том, что велосипедисты не являются пешеходами.

«Много аварий происходит с велосипедистами. Они думают, что раз едут на велосипеде, то их нужно пропустить, так как являются пешеходами. Происходят конфликты. Вам нужно снять ролик и показывать его по телевизору. Должно быть сказано, что для перехода в статус пешехода нужно, чтобы человек слез с велосипеда и шел рядом с ним, только тогда он становится пешеходом», — сказал Сайдулла Нышанов.

Заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов согласился, что велосипедисты не имеют статуса пешехода.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197185/
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