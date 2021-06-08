11:01
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева госпитализировали в частную клинику

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева госпитализировали в частную клинику «Бикард». Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что у обвиняемого по двум уголовным делам появились проблемы с сердечно-сосудистой системой после коронавируса.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196790/
просмотров: 1076
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 173,3 миллиона, умерли более 3,7 миллиона
Медикам, погибшим в борьбе с COVID-19, установят в Бишкеке памятник
Для зараженных COVID-19 свободны 300 коек в медучреждениях Бишкека
Ученые связали COVID-19 с синдромом Гийена — Барре
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 14 медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 725 человек, 602 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В КР выявили 362 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 107 335
Сборной КР по футболу сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022
Защищают ли вакцины от мутирующих штаммов COVID-19: комментарий ученого
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Ситуация на&nbsp;границе. Главы ГКНБ КР&nbsp;и&nbsp;РТ подписали протокол: что в&nbsp;нем отражено Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
8 июня, вторник
10:58
Повторные выборы. В Ошский горкенеш баллотируется пять партий Повторные выборы. В Ошский горкенеш баллотируется пять...
10:56
В Джалал-Абаде новый мэр. Он член партии «Мекенчил»
10:44
Коммунальные службы Бишкека привели в порядок сквер возле Дома торговли
10:39
В Бишкеке возле Дома правительства сторонники Орхана Инанды продолжают акции
10:31
В Москве задержан кыргызстанец, нападавший на таксистов в Твери