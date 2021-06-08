Экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева госпитализировали в частную клинику

Экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева госпитализировали в частную клинику «Бикард». Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что у обвиняемого по двум уголовным делам появились проблемы с сердечно-сосудистой системой после коронавируса.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию. Мухаммедкалыя Абылгазиева водворили в СИЗО ГКНБ.