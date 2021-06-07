Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик

Председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков написал заявление об уходе с должности. Об этом 24.kg сообщил он сам.

«Не буду оправдываться, но скажу одно: видео, которое показали на заседании Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности, было снято 4 июля 2020 года, в субботу (нерабочий день). Тогда была тяжелая ситуация с пандемией коронавируса, большая часть моего коллектива переболела. То, что я прихожу на работу каждый день в нетрезвом виде, — неправда, это просто невозможно. Просто желаю здоровья тем, кто президенту преподнес эту ситуацию в таком свете», — заключил Дамирбек Онолбеков.

Сегодня глава государства Садыр Жапаров провел первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности. Он попросил включить видео, где было видно, как пьяный мужчина пытается открыть кабинет. На кадрах запечатлен председатель Чуйского областного суда Дамирбек Онолбеков.

Президент поручил сегодня же принять меры в отношении него.