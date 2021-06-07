Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Он попросил включить видео, где было видно, как пьяный мужчина пытается открыть кабинет.

«Вы узнали?» — спросил Садыр Жапаров председателя Верховного суда Нургуль Бакирову.

«Похож на главу Чуйского областного суда», — ответила она.

Садыр Жапаров поручил сегодня же принять меры в отношении председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.

«Он, оказывается, каждый день приходит на работу в нетрезвом виде. Если мы даже напишем законы золотыми буквами, то наша реформа не даст результатов, пока судьи не изменятся», — сказал Садыр Жапаров.

В завершение заседания глава государства отметил, что озвученные сегодня комментарии и предложения экспертов будут учтены при подготовке законопроектов для внесения их в Жогорку Кенеш.