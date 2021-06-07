20:13
USD 84.67
EUR 102.56
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Он попросил включить видео, где было видно, как пьяный мужчина пытается открыть кабинет.

«Вы узнали?» — спросил Садыр Жапаров председателя Верховного суда Нургуль Бакирову.

«Похож на главу Чуйского областного суда», — ответила она.

Садыр Жапаров поручил сегодня же принять меры в отношении председателя Чуйского областного суда Дамирбека Онолбекова.

«Он, оказывается, каждый день приходит на работу в нетрезвом виде. Если мы даже напишем законы золотыми буквами, то наша реформа не даст результатов, пока судьи не изменятся», — сказал Садыр Жапаров.

В завершение заседания глава государства отметил, что озвученные сегодня комментарии и предложения экспертов будут учтены при подготовке законопроектов для внесения их в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196674/
просмотров: 14923
Версия для печати
Материалы по теме
Денис Бердаков о том, почему государство больше не бандит, а у власти есть воля
Видео с пьяным судьей. Президенту предложили уволить Дамирбека Онолбекова
Президент Садыр Жапаров с официальным визитом посетит Турцию
Власти могут оказаться жертвой своей реформы, считает Чолпон Джакупова
ДТП с кортежем президента. Возбуждено уголовное дело
Конституционный суд не может рассматривать жалобы граждан — нет законов
Интересы гражданина должны преобладать над амбициями судей, заявил президент
Следователи, прокуроры и судьи должны научиться работать в конкурентной среде
Закон что дышло. Что предлагает Садыр Жапаров для реформы судебной системы
Садыру Жапарову горько, но он признает: суды не защищают нарушенные права
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают Забастовка маршруток. Водителям автотранспортного предприятия Бишкека угрожают
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Ситуация на&nbsp;границе. Главы ГКНБ КР&nbsp;и&nbsp;РТ подписали протокол: что в&nbsp;нем отражено Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошла пятая конференция &laquo;Немецкий язык и&nbsp;технологии&raquo; В Бишкеке прошла пятая конференция «Немецкий язык и технологии»
MegaCom за&nbsp;здоровый образ жизни! MegaCom за здоровый образ жизни!
Сложные случаи детской нейрохирургии в&nbsp;Acıbadem Сложные случаи детской нейрохирургии в Acıbadem
Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с&nbsp;Днем охраны окружающей среды Тенгиз Болтурук поздравил экологов Кыргызстана с Днем охраны окружающей среды
7 июня, понедельник
20:09
Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре партии Повторные выборы в Бишкеке. В БГК идут еще четыре парти...
20:03
Женщины с онкозаболеваниями продефилировали на подиуме в Бишкеке
19:53
Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией
19:48
Сто пятьдесят школьников из Баткена 10 дней провели на Иссык-Куле
19:35
В Калугу (Россия) можно будет летать из Бишкека и Оша с 8 июня