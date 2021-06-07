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Власть

Садыру Жапарову горько, но он признает: суды не защищают нарушенные права

Сегодня президент Садыр Жапаров проводит первое заседание Совета по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности.

Он подчеркнул, что суды и правоохранительные органы — это особые государственные учреждения, где решаются судьбы тысяч людей.

«Важно отметить, что суды и правоохранительные органы не исключены из процессов, происходящих в нашем обществе. Наш личный опыт показывает, что от качества их работы зависят общественно-политическая стабильность и законность в нашей стране», — сказал Садыр Жапаров.

Президент поделился своими взглядами на основные проблемы по улучшению работы судебных и правоохранительных органов.

«Если судьи и сотрудники правоохранительных органов проявят низкий профессионализм и однобокость, нарушив принципы верховенства закона, то это не только принесет позор для конкретного судьи или сотрудника, но и репутация государства в целом будет подорвана, и доверие к нему окажется под угрозой», — сказал президент.

Как бы это не было горько, мы должны открыто признать тот факт, что, несмотря на судебную реформу в стране, судебная и правоохранительная системы не в состоянии адекватно и эффективно выполнять свою основную функцию — защиту и восстановление нарушенных прав. Напомню, что такое мнение преобладает в обществе.

Садыр Жапаров

Глава государства упомянул исследования, проведенные некоторыми международными организациями, работающими в стране, которые показывают, что инвесторы не доверяют судебной и правовой системе.

«Они рассматривают нашу судебную и правовую систему, как систему, которая не может защитить их законные интересы. В этом случае мы, представители государственной власти, должны внимательно прислушиваться к мнению гражданского общества и наших партнеров в международных организациях, делая соответствующие выводы», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196635/
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