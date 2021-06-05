Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено

Совместное заявление государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан распространил сегодня кабинет министров КР.
5 июня 2021 года на участке государственной границы (пограничная точка 12/9 участка «Карамык») состоялась рабочая встреча государственной комиссии сторон по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке государственной границы, была решена мирным путем.
Стороны подписали протокол о следующем:
- отвести пограничные посты на 3 километра в глубь с каждой стороны;
- отвести войска, военное оборудование на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды;
- принято решение по использованию пастбищ на этом участке;
- любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон;
- пограничным нарядам сторон соблюдать линию поведения;
- в средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов;
- поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участков государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ № 12\2 до ПТ № 12\9;
- сторонам поручено провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.
Стороны договорились строго придерживаться пунктов настоящего протокола.
Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.