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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено

Совместное заявление государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан распространил сегодня кабинет министров КР.

5 июня 2021 года на участке государственной границы (пограничная точка 12/9 участка «Карамык») состоялась рабочая встреча государственной комиссии сторон по делимитации и демаркации государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Стороны заявляют, что сложная ситуация, сложившаяся на указанном участке государственной границы, была решена мирным путем.

Стороны подписали протокол о следующем:

  • отвести пограничные посты на 3 километра в глубь с каждой стороны;
  • отвести войска, военное оборудование на места их постоянной дислокации, оставить только штатные пограничные наряды;
  • принято решение по использованию пастбищ на этом участке;
  • любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон;
  • пограничным нарядам сторон соблюдать линию поведения;
  • в средствах массовой информации передать только согласованные обеими сторонами информацию, согласно принятыми решениями ранее подписанных протоколов;
  • поручено руководителям топографических рабочих групп в кратчайшие сроки завершить описание участков государственной границы Кыргызской Республики и Республики Таджикистан от ПТ № 12\2 до ПТ № 12\9;
  • сторонам поручено провести разъяснительную работу с населением приграничных сел.

Стороны договорились строго придерживаться пунктов настоящего протокола.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/196582/
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