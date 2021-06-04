Ситуация на границе. Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов проведут переговоры

В Чон-Алайском районе Ошской области состоится встреча глав ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана. Об этом Камчыбек Ташиев сообщил сегодня во время встречи с жителями региона.

Он отметил, что ситуация на кыргызско-таджикской границе находится под контролем президента Садыра Жапарова.

«1 тысяча 100 гектаров земли на участке Унжу-Булак — это неописанный участок. Они (Таджикистан. — Прим. 24.kg), основываясь на карты 1924 и 1989 годов, заявляют, что земля относится к ним. Но мы и сегодня подчеркиваем — этот участок не описан. Мы пост поставили на описанном участке. Таджикистан последнее время пытается освоить еще и неописанные участки», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ сообщил о предстоящей встрече со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым. «Вопросы границы надо решать мирным путем — без применения военной силы, без вреда местному населению», — заметил он.

Напомним, таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.