В Кыргызстане планируют запустить проект «Школьная лига»

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела рабочее совещание по обсуждению проекта «Школьная лига». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что проект разработан в рамках реализации указа президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. Обсуждены также вопросы дальнейшего развития детско-юношеского спорта, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни. Отмечается, что сняты разногласия со стороны Министерства образования и науки по вопросам стартовых взносов на добровольной основе для участия команд в Школьной лиге.

Министерству образования и науки поручено в однодневный срок одобрить проект регламента по проведению Школьной лиги и в начале учебного года дать старт проекту. Профильным органам также поручено активизировать работу по вовлечению в проект школьных команд из отдаленных районов страны.

«Проект «Школьная лига» важен для популяризации школьных командных видов спорта в регионах республики. В дальнейшем победители Школьной лиги будут участвовать в международных школьных соревнованиях», — говорится в сообщении.