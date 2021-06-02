Гульшат Асылбаеву призывают отказаться от закона о манипулировании информацией

Депутат Дастан Бекешев призывает коллегу Гульшат Асылбаеву отказаться от Закона «О манипулировании информацией». Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Дастан Бекешев отметил, что данный законопроект вызвал возмущение в обществе. «Это жээнбековский и матраимовский законопроект. Мы знаем, для чего он был предложен. Может, авторам стоит отказаться от него?» — сказал он.

Гульшат Асылбаева ответила, что согласится с любым решением согласительной комиссии по данному закону.

Напомним, эта инициатива вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности, поскольку это попытка ввести в стране цензуру. Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020 года вернул Закон «О манипулировании информацией» с возражением.

Ранее в парламенте создали согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». В нее вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ, а также депутаты. Однако в профильном комитете отказались предоставить имена тех, кто вошел в группу.

Сегодня также стало известно, что Министерство культуры и информации выступает против скандального законопроекта «О манипулировании информацией».