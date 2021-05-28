Я готов нести ответственность. Жаныбек Абиров о возбуждении дела

«Я сейчас нахожусь в шоке», — прокомментировал на своей странице в Facebook возбуждение уголовного дела спикер БГК Жаныбек Абиров.

Он отметил, что любое решение Бишкекского городского кенеша принимается коллегиально.

«В СМИ написали, что председатель БГК утверждает проект бюджета столицы. Но это не так, я не имею права единолично принимать решение, у меня нет таких полномочий. Я, как спикер, подписываю решение коллегиального органа, принятое на сессии. И у меня есть только один голос, как у каждого депутата», — сказал Жаныбек Абиров.

Он добавил, что проект бюджета готовится мэрией, доходная часть формируется из налоговых и неналоговых поступлений. Контрольные цифры согласуются с Минфином. «Депутаты не занимаются планированием бюджета, поэтому искусственно увеличить прогнозируемый доход бюджета столицы просто не могу ни я, ни депутаты», — заметил Жаныбек Абиров.

Председатель горкенеша подтвердил, что муниципальные служащие получали надбавки, но, по его словам, все происходило по закону. С 2000-х годов все премии, надбавки и стимулирующие надбавки выделялись из фонда мэра на основании обращения профсоюзных комитетов на имя градоначальника. Но после вступления в силу Бюджетного кодекса, когда депутаты приняли бюджет столицы на 2019-й, городская прокуратура внесла протест, что из резервного фонда нельзя премировать стимулирующими надбавками. После этого мэрия внесла, а депутаты утвердили изменения в бюджет.

Жаныбек Абиров пояснил, что после этого надбавки выплачивают на основании постановления правительства. Их получают более 1 тысячи 200 муниципальных служащих.

По его словам, в апреле к ним пришла проверка из Генпрокуратуры.

«Мы представили все документы. Я давал объяснения по всем этим моментам. Я от ответственности не бегу, за каждое решение готов нести ответственность. Работая на должности, я никакие взятки не брал. В коррупционных скандалах не замешан. Главное, чтобы следствие было честным и справедливым. Все подтверждающие данные у меня есть», — сказал спикер.

Он добавил, что не знал размер собственной заработной платы, поскольку перечислял ее на благотворительные цели. «Сколько получал мэр, я не знаю, никогда этим не интересовался», — подчеркнул Жаныбек Абиров.

Напомним, председателя Бишкекского городского кенеша Жаныбека Абирова подозревают в злоупотреблении должностным положением. Генеральная прокуратура установила, что, искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере двух окладов из бюджетных средств путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам.