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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Выделить пособия и наградить погибших в Баткене предлагают депутаты

Семьям погибших во время военной агрессии Таджикистана в Баткене необходимо выделить пособия. С таким предложением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Таабалды Тиллаев.

По его словам, пострадавших в Баткене необходимо уровнить с апрельскими героями.

«Семьи погибших получили компенсацию. Но хорошо бы, если всем пострадавшим мы дадим такие же льготы, как героям апрельской революции. Выделить им пособия. Можно внести изменения в закон. Если апрельские герои погибли от рук внутреннего врага, то в Баткене — от рук внешнего врага», — заявил нардеп.

Таабалды Тиллаев призвал Минздрав организовать лечение раненых в Турции. «С Турцией есть договоренность о лечении кыргызстанцев», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195389/
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