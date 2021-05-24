Владимир Путин о границе, отношениях с Кыргызстаном и вакцине

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Кыргызстана Садыром Жапаровым отметил успешное развитие отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что РФ занимает уверенное первое место в торговом обороте КР. В прошлом году объем товарооборота снизился, однако, по словам российского лидера, в первом квартале 2021-го уже зафиксировано увеличение на 6 процентов.

«Можно сказать, что за эти годы ситуация в межгосударственных отношениях укрепляется, развивается», — сказал Владимир Путин.

Коснулся глава РФ и конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Владимир Путин заметил, что Россия внимательно следила за ситуацией на таджикско-кыргызской границе и будет делать все от нее зависящее для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Мы очень внимательно и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем-совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сказал он.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. При этом заверил, что РФ сделает все от нее зависящее, чтобы помочь в решении этих вопросов.

Президент России пообещал и дальше оказывать поддержку Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавируса.

«Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, — «Спутника V», — сказал Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым.