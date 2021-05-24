Улукбек Марипов: В укреплении госграницы ключевую роль играют местные жители

Вопрос государственной границы — один из самых важных. Об этом сказал председатель кабинета министров Улукбек Марипов на встрече с жителями приграничных сел Чон-Алайского района.

Фото кабмина. Улукбек Марипов в Чон-Алайском районе

По его словам, введены временные ограничения движения через государственную границу с Таджикистаном до решения проблемных вопросов.

«Вместе с решением вопросов делимитации и демаркации границы поставили цель укрепить наши рубежи. Для этого создаем все условия для пограничников. В вопросе укрепления госграницы ключевую роль играют также местные жители. Поэтому призываю вас к терпению и пониманию. Каково жить у рубежа, знают только те, кто здесь жил и живет. Я всегда говорил, что эти люди — герои. Еще раз повторю: наша главная цель — улучшить жизнь простого народа. Все, что для этого необходимо, достигнем поэтапно, сообща», — сказал Улукбек Марипов.

Глава кабмина осмотрел пограничную заставу «Карамык» и ознакомился с ходом строительства нового пункта пропуска «Карамык-автодорожный», где осуществляется пограничный, таможенный, санитарно-карантинный, ветеринарно-фитосанитарный и ветеринарный контроль.

Основная часть строительства на объекте завершена в апреле, пункт пропуска передан Таможенной службе. Полностью его сдадут в эксплуатацию после завершения строительных работ.