Садыр Жапаров подписал указы о назначении послов и генконсулов в ряд стран

Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы и Генеральные консулы Кыргызской Республики в зарубежных странах, сообщает пресс-служба президента.

Таалай Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Итальянской Республике и постоянным представителем Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития;

Азамат Карагулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Кувейт;

Талант Султанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Туркменистане;

Назарали Арипов назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Алматы, Республика Казахстан;

Лира Сыдыкова назначена Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Стамбуле, Турецкая Республика.

Другими указами Садыр Жапаров освободил от должности посла в Итальянской Республике Данияра Мукашева, Алисбека Алымкулова от должности Генерального консула КР в городе Алматы, Республика Казахстан, Нурлана Абдрахманова от должности Генерального консула КР в городе Стамбуле, Турецкая Республика.