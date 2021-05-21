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Власть

Садыр Жапаров подписал указы о назначении послов и генконсулов в ряд стран

Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены Чрезвычайные и Полномочные Послы и Генеральные консулы Кыргызской Республики в зарубежных странах, сообщает пресс-служба президента.

  • Таалай Базарбаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Итальянской Республике и постоянным представителем Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития;
  • Азамат Карагулов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Кувейт;
  • Талант Султанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Туркменистане;
  • Назарали Арипов назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Алматы, Республика Казахстан;
  • Лира Сыдыкова назначена Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Стамбуле, Турецкая Республика.

Другими указами Садыр Жапаров освободил от должности посла в Итальянской Республике Данияра Мукашева, Алисбека Алымкулова от должности Генерального консула КР в городе Алматы, Республика Казахстан, Нурлана Абдрахманова от должности Генерального консула КР в городе Стамбуле, Турецкая Республика.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194867/
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