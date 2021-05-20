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Власть

Акылбек Жапаров отказался комментировать обвинения Аскара Акаева

«Я не буду комментировать слова старшего человека», — заявил на пресс-конференции председатель государственной комиссии по проверке работы «Кумтора» депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров.

По его словам, обвинения бывшего президента Кыргызстана в его адрес беспочвенны.

«В наших отчетах все соглашения — и на 2003, и на 2009, и на 2019 годы. В 2003-м я ушел после первого заседания комиссии. Мы приняли решение, что «Центерру» не надо создавать, так как это противоречит интересам Кыргызстана. Услышав Аскара Акаева, можно подумать, что в те годы я был президентом Кыргызстана. Он старший человек, поэтому я не буду комментировать», — сказал Акылбек Жапаров.

Напомним, Аскар Акаев заявил, что Акылбек Жапаров внес свой вклад в составление соглашения 2003 года и обвинил председателя госкомиссии в попытках оправдать соглашение 2009 года, подготовленное во время, когда президентом был Курманбек Бакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194601/
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