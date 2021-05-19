19:40
USD 84.25
EUR 102.94
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров продолжает формировать свою администрацию: новые назначения

Садыр Жапаров подписал несколько указов о назначениях, сообщает пресс-служба президента.

Айгуль Арипова назначена заведующей отделом контроля исполнения решений президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента.

Уланбек Усеков назначен заместителем начальника канцелярии — заведующим отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний администрации президента.

Еще один указ подписал Садыр Жапаров — о назначении Жыпарисы Рысбековой уполномоченным по правам ребенка.

Вчера глава государства также подписал ряд указов о назначении руководителей структурных подразделений администрации президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194541/
просмотров: 571
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство преобразовано в кабинет министров. Указ президента
Садыр Жапаров подписал указ о восстановлении приграничных сел Баткенской области
Назначены судьи местных судов. Среди них скандально известный Адис Момуналиев
Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Налоговой службы
В мэрии Джалал-Абада новые назначения. Руслан Алтымышев стал первым вице-мэром
Назначены руководители департамента госсанэпиднадзора и Наццентра онкологии
Гендиректором «Кыргыз темир жолу» стал Адылбек Адранов
Замминистра внутренних дел Мирлана Каниметова сняли с должности
Салмоорбек Джумабеков возглавил Бишкекское управление ГКНБ
Бывший глава «Северэлектро» Доскул Бекмурзаев назначен замминистра энергетики
Популярные новости
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на&nbsp;дистанционный режим работы Президент Кыргызстана Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы
Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и&nbsp;Жээнбекова: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова: сбор подписей продолжат
Бизнес
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
19 мая, среда
19:39
Партия «Эмгек» требует отменить решение о признании бюллетеней недействительными Партия «Эмгек» требует отменить решение о признании бюл...
19:25
Кыргызстанцы завоевали три медали на Гран-при по паралегкой атлетике в Швейцарии
19:21
Садыр Жапаров продолжает формировать свою администрацию: новые назначения
19:17
В Канте 21 мая возможны перебои в подаче природного газа
19:01
Зампред кабмина Жылдыз Бакашова рассказала о гендерных стереотипах в науке