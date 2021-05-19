Садыр Жапаров продолжает формировать свою администрацию: новые назначения

Садыр Жапаров подписал несколько указов о назначениях, сообщает пресс-служба президента.

Айгуль Арипова назначена заведующей отделом контроля исполнения решений президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента.

Уланбек Усеков назначен заместителем начальника канцелярии — заведующим отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний администрации президента.

Еще один указ подписал Садыр Жапаров — о назначении Жыпарисы Рысбековой уполномоченным по правам ребенка.

Вчера глава государства также подписал ряд указов о назначении руководителей структурных подразделений администрации президента.