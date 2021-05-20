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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

В парламенте предлагают вооружить уполномоченных по пограничным вопросам

Семь депутатов Жогорку Кенеша — Абдывахап Нурбаев, Исхак Пирматов, Жанар Акаев, Мирлан Жеенчороев, Алтынбек Сулайманов, Карамат Орозова и Улугбек Садиков инициировали поправки в Закон «О пограничных уполномоченных».

Напомним, он был принят 3 марта 2015 года. По нему граждан, проживающих в приграничных территориях, можно привлекать в защиту государственной границы Кыргызстана. Пограничные уполномоченные по этому документу призваны оказывать помощь Пограничной службе, информируя их о происходящих инцидентах. На сегодня в КР 140 пограничных уполномоченных, в последние пять лет среди них появились пострадавшие, получившие ранения при исполнении служебных обязанностей.

Авторы поправок предлагают расширить права пограничных уполномоченных, в том числе дать им возможность пройти учебу и военную подготовку согласно специальному плану. Выдать и позволить применять стрелковое оружие. Рассматривается также предоставление гарантии на страхование жизни и здоровья пограничных уполномоченных наравне с военнослужащими Кыргызской Республики.

По данным Пограничной службы ГКНБ, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194523/
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