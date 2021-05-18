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Власть

Сбор денег в школе № 24 в управлении образования Бишкека комментировать не хотят

В управлении образования мэрии Бишкека не хотят комментировать ситуацию со сбором денег в школе-гимназии № 24. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

«От нас комментария никакого не будет. Мы вчера выехали, провели служебное расследование. Поговорили с родителями. Это взаимоотношения между ними. По поводу денег на ремонт комментарий даст директор школы», — заключила пресс-секретарь управления Мээрим Халиалдаева.

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Отметим, ранее родители пожаловались на то, что в школе-гимназии № 24 собирают на ремонт по 400 сомов с учеников, которые из-за пандемии коронавируса больше года не посещают учебное заведение, а занимаются дистанционно.

Другая родительница возмущена тем, что в этой школе на выпускной собирают по 12 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194408/
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