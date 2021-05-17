В школе № 24 на выпускной собирают по 12 тысяч сомов. Родители возмущены

В школе-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева в Бишкеке с родителей собирают деньги на выпускной. Об этом 24.kg сообщила Чинара Айтбаева.

«Сегодня мне звонили из родительского комитета. Говорят, что собирают по три тысячи сомов на подарки учителям и оформление школы — шарики, цветы на последний звонок, а также на аттестаты выпускникам. Еще зимой на собрании говорили, чтобы родители имели в виду, что надо собрать с каждого по 12 тысяч сомов. Но есть семьи, которые не в состоянии сейчас сдавать такие деньги», — сказала родительница.

Она добавила, что члены родительского комитета и педагоги морально давят на учеников.

«Сын не в себе из-за этого, говорит, если я не сдам, он станет белой вороной», — заявила Чинара Айтбаева.

Она возмущена, что в родительском комитете не объясняют, на что именно потратят деньги.

Только в нашем классе 34 человека. Всего в школе шесть параллелей. Чинара Айтбаева

В родительском комитете 24.kg подтвердили факт сбора денег. Но подчеркнули, что родители выпускников сдают деньги добровольно.

«У нас в школе есть традиция — делать приятное учителям. Это делается из года в год. Собрать 12 тысяч сомов на выпускной было решением родителей. На эти деньги мы поздравляем учителей, делаем подарок школе, устраиваем мероприятия для детей. Кто хочет идти на выпускной, за них платят родители. Это все по желанию. На три тысячи сомов будут куплены шары, выпускные ленты, сделаем фотографии. Собираем также по 1,5 тысячи сомов на виньетку. Это не такие большие деньги. Если останутся деньги, вернем, они нам не нужны», — пояснила представительница родительского комитета школы-гимназии № 24 Лариса (фамилию женщина отказалась назвать).

В школе-гимназии отказались давать комментарии, ссылаясь на то, что у них сейчас проходит совещание.