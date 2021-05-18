Кадровые перестановки. Президент назначил руководителей отделов администрации

Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-секретарем президента назначен Эрбол Султанбаев, руководителем службы протокола — Муса Джаманбаев, полпредом главы государства в Жогорку Кенеше — Анарбек Калматов, полпредом президента и кабинета министров в Конституционном суде — Медер Жусупов.

Кроме того, заведующей отделом информационной политики администрации президента стала Нурай Марс, завотделами правового обеспечения аппарата президента — Махамаджан Иминов и кабинета министров — Адыл Естебесов, завотделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры аппарата главы государства — Замирбек Базарбеков.

Завотделом внешней политики назначен Дастан Дюшекеев, завотделом международного сотрудничества — Айбек Айдарбеков, завотделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики — Жетиген Бакиров, завотделом инспекторско-контрольной работы — Акылбек Орозалиев.

Заведующими отделами организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами утвержден Жаныбек Жалалов, кадров — Алтынбек Керимжанов, по работе с обращениями граждан — Санжар Мурзаканов, политики стратегического развития и планирования — Аскат Беков, экономики и финансов — Жанузак Абдыкалыков, агропромышленного комплекса и экологии — Алымкул Кулуев, промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования — Азамат Оморов.

Экс-пресс-секретарь президента Галина Байтерек стала заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи.

Азат Узаков — заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций, Таалай Байтереков — завотделом цифрового развития, Максат Усубалиев — завотделом здравоохранения и социальной защиты.

Экс-министр социального развития Кудайберген Базарбаев стал заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям.

Чолпон Абдрахманова назначена начальником канцелярии администрации главы государства, Абдысадыр уулу Азат — завотделом редактирования и перевода актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации главы государства, Жанна Рахматова — завотделом выпуска актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации главы государства.

Кроме того, распоряжениями президента ответственным секретарем комиссии по гражданству стал Улугбек Шукурбеков, комиссии по помилованию — Таалайбек Апенов и комиссии по государственным наградам — Жылдыз Сманбаева.

Садыр Жапаров также подписал указ, согласно которому экс-глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов назначен управляющим делами президента.

Распоряжениями главы государства первым заместителем управляющего делами стал Мирбек Мамбеталиев, заместителем управделами — Эмиль Шерматов.