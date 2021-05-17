За что поблагодарила Китай Жылдыз Бакашова на встрече с послом Ду Дэвэнь

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в КР Ду Дэвэнь. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В ходе встречи Жылдыз Бакашова выразила признательность китайской стороне за оказанную помощь в предоставлении вакцины от коронавирусной инфекции.

«Поставка вакцин производства Sinopharm в качестве гуманитарного груза из Китая очень положительно была воспринята кыргызским обществом. Хотела бы выразить благодарность китайской стороне за решение выделить Кыргызстану вторую партию вакцин в количестве 150 тысяч доз на безвозмездной основе», — сказала Жылдыз Бакашова.

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«Пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность китайской стороне за выделение гранта для поддержки экономики Кыргызской Республики в сумме $54 миллиона», — сказала Жылдыз Бакашова.

Она также проинформировала о проводимых восстановительных работах в приграничных селах Баткенской области, выразив слова благодарности китайской стороне за готовность оказать помощь населению, пострадавшему в результате событий на кыргызско-таджикской государственной границе.

Она обратилась к китайской стороне с просьбой оказать помощь в восстановлении инфраструктурных и социальных объектов в Баткенской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь в свою очередь подчеркнула, что кыргызско-китайское сотрудничество находится на высоком уровне, а традиционная дружба между странами, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, укрепляется и продолжает развиваться.

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Говоря о последних событиях на кыргызско-таджикской государственной границе, посол отметила, что китайская сторона рассмотрит предложения кабинета министров относительно оказания соответствующей помощи в восстановлении инфраструктурных или социальных объектов.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.