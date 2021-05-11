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Власть

Стрельба в школе Казани. Садыр Жапаров выразил соболезнования народу Татарстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 11 мая, выразил соболезнования народу Татарстана в связи с жертвами в результате вооруженного нападения на одну из школ Казани, сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью в сердце воспринял трагическую весть о вооруженном нападении на школу в Казани, в результате которого погибли и получили ранения учащиеся и работники учебного заведения. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании.

Напомним, 19-летний преступник, который устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, убил девять человек. Он задержан, на допросе стрелок назвал себя богом. По последним данным, девять человек погибли, в том числе семь детей, 21 человек получил ранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193719/
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