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Происшествия

Восемь человек погибли во время стрельбы в школе в Казани

Власти Татарстана подтвердили гибель восьми человек в результате стрельбы в школе Казани. Об этом сообщает «Казань Online».

По его данным, среди погибших — семь учеников и один учитель. Еще шестеро из госпитализированных после стрельбы детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. Президент поручил правительству оказать помощь пострадавшим. СКР возбудил дело о массовом убийстве (часть 2 статья 105 УК). 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

МВД Татарстана сообщает, что у нападавшего не было пособников. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с оружием и расстрелял людей. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что официально на напавшем зарегистрировано оружие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193670/
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