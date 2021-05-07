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Власть

Назначен спецпредставитель президента по восстановлению сел Баткенской области

Мамыржан Рахимов назначен спецпредставителем президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.

Кроме того, еще одним распоряжением президента Руслан Кыдырмышев назначен советником главы государства на общественных началах.

Мамыржан Рахимов — мэр Баткена. Участвовал в парламентских выборах 2020 года с партией «Биримдик».

Руслан Кыдырмышев — предприниматель и общественный деятель, возглавляет благотворительный фонд «Бакубат Келечек» и является президентом Всемирной федерации национальной борьбы кулатуу эртаймаш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193312/
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