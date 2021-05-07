Срок за ала качуу и семейное насилие. Что еще хотят изменить в Уголовном кодексе

В Кыргызстане проходит обсуждение поправок в уголовное законодательство. Инициатором выступает Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях.

По данным генпрокурора Курманкула Зулушева, в новом Уголовном кодексе наказание за определенный вид преступлений ужесточат. 24.kg вместе с юристами разбирается в основных и самых важных поправках.

Забытое старое

Разработчики нового уголовного законодательства планируют вернуть институт следствия в органы прокуратуры.

По словам Курманкула Зулушева, в идеале нужно создать следственный комитет или департамент. Сейчас же главный орган надзора хочет вернуть себе расследование уголовных дел по должностным преступлениям.

По новому законодательству следствие возвращается в органы прокуратуры. ГКНБ будет расследовать дела по терроризму и экстремизму. Курманкул Зулушев

Мнение главы ГП КР разделяет адвокат Жыргал Бабаев. По его словам, ГКНБ должен заниматься своими прямыми обязанностями — расследовать дела, касающиеся безопасности государства.

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«Следствие хотят отдать прокуратуре. Надзорный орган будет расследовать должностные преступления, такие как взятка, вымогательство взятки», — сказал он.

С коллегой отчасти не согласен адвокат Тимур Карабаев. По его мнению, прокуратура должна заниматься надзором за следствием.

«Следствием не должен заниматься орган надзора. Об этом мы говорили изначально. Когда разрабатывались действующие УК и УПК, концепция была в том, чтобы прокуратура осуществляла непосредственно надзор, а следствие вели уполномоченные органы. В действующем законодательстве следствие оставили Военной прокуратуре, чтобы они расследовали дела в области военных преступлений», — отмечает Тимур Карабаев.

В концепции, утвержденной бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, к 2027 году должна была образоваться Военная полиция, а Военная прокуратура занималась бы исключительно надзором и поддержанием гособвинения в суде. Однако эти планы не воплотились в жизнь.

«Я полагаю, что будет определенное недовольство, если в прокуратуру вернут следствие. Мы предлагаем рассмотреть вопрос следственного комитета или следственного департамента, который будет при Генпрокуратуре, но станет отдельным юридическим лицом, который займется следствием, а прокуратура будет осуществлять надзор», — сказал он.

Адвокат Бакытбек Жумашев тоже считает, что прокуратура должна вести лишь надзор за следствием.

«В моей практике были дела, когда следователи прокуратуры вели расследование и допускали те же самые ошибки, что и правоохранительные органы. Прокуратура должна надзирать за правильностью следствия», — сказал Бактыбек Жумашев.

Коррупция как социальное явление

По словам Жыргала Бабаева, адвокаты предлагают убрать в новом уголовном законодательстве статью «Коррупция».

Коррупция — не состав преступления, а социальное явление. Эта норма не должна содержаться в Уголовном кодексе. Жыргал Бабаев

Адвокат считает, что статья «Коррупция» открывает возможность следователям злоупотреблять своим положением.

«Если у следователей нет доказательств, они предъявляют статью «Коррупция» и передают дело в суд. Было бы идеально, если бы в нашей стране существовал следственный комитет. Пока это не совсем возможно из-за отсутствия средств в бюджете. Я за то, чтобы коррупционные дела расследовала прокуратура, нежели ГКНБ», — отметил Жыргал Бабаев.

По мнению Бактыбека Жумашева, статья «Коррупция» в Уголовном кодексе может работать в идеальном обществе с идеальными исполнителями.

«Коррупционные понятия, как превышение власти, вымогательство взятки, незаконное обогащение, имеют самостоятельный состав преступления. Соответствующая статья работала бы в идеальном обществе, где на страже закона стоят идеальные исполнители. В Кыргызстане эта статья как карательный и репрессивный инструмент воздействия на любого человека. С помощью этой статьи можно оказывать давление на любого из граждан», — отметил Бактыбек Жумашев.

Что упростили

В действующем Уголовном кодексе есть категории, по которым назначается наказание. К примеру, убийство наказывается лишением свободы V категории со штрафом V категории.

Чтобы понять, какое конкретно наказание за это преступление ждет человека, ему нужно внимательно изучить статью 70 УК КР, в которой и расшифровываются категории наказания. Для несовершеннолетних следует наказание от шести до восьми лет лишения свободы, для взрослых — от десяти лет до двенадцати лет шести месяцев.

В новом уголовном законодательстве предлагается исключить категории и прописать конкретные сроки наказания.

Помимо этого, разработчики новых кодексов хотят убрать дополнительное наказание. Если в действующем Уголовном кодексе к определенному сроку наказания прилагается и выплата штрафа, то сейчас предлагается оставить только лишение свободы.

Упростили разработчики следователям работу с членами ОПГ.

Если по нынешнему законодательству членам ОПГ, к примеру, вымогающим деньги, нужно было предъявлять еще одну статью, то теперь членство в ОПГ идет как отягчающее обстоятельство.

В новом Уголовно-процессуальном кодексе планируется вернуть понятия «возбуждение» и «отказ в возбуждении уголовного дела». Кроме того, у следователей будут сроки расследования. Например, менее тяжкие преступления правоохранитель должен раскрыть за один месяц, тяжкие — за два. По действующему законодательству сроков расследования у следователей нет.

Если следователь не успел раскрыть то или иное преступление и направить дело в суд в установленные сроки, он может продлить срок расследования.

Сделка со следствием

В новом уголовном законодательстве разработчики предлагают убрать понятие «сделка со следствием».

По мнению Курманкула Зулушева, подозреваемый, идя на сотрудничество со следствием, может оговорить невинного человека.

«Человек может оговорить людей, которые невиновны в том или ином преступлении. Сегодня оперативники не ищут преступника, следователи не работают, потому что, если человек пошел на сделку, их работа облегчается», — считает глава надзорного органа.

Бактыбек Жумашев уверен, что нужно оставить в уголовном законодательстве сделку со следствием.

«Понятие сделка со следствием было взято из опыта других стран, которые успешно применяли его. Наши госорганы извратили сотрудничество со следствием. Человек, который, например, обвиняется в коррупции, мог помочь следствию раскрыть целую схему — организаторов, посредников и исполнителей. За это ему облегчают наказание. Отказ от института сотрудничества со следствием грозит тем, что люди просто перестанут раскрывать коррупционные схемы», — говорит адвокат.

По закону доказательства, получаемые во время сделки со следствием, должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами.

Ужесточение и гуманизация

В новом уголовном законодательстве предлагается вернуть понятие рецидива. Однако оно будет применяться не при назначении наказания, а при выборе режима отбытия наказания.

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Кстати, предполагается, что выбирать, в колонии какого режима (строгого и усиленного режимов) станет отбывать наказание человек, будет судья.

К примеру, если человек впервые совершил преступление, его отправят в колонию строгого режима или колонию-поселение (за нетяжкие преступления).

Сейчас режим отбытия наказания определяет специальная комиссия ГСИН. Известно, что ряд адвокатов жаловались на несправедливые решения членов комиссии и коррупционные составляющие.

Тимур Карабаев считает, что режим отбытия наказания человеку все же должен выбирать ГСИН.

«После того как был разработан действующий Уголовный кодекс, была создана специализированная комиссия, рассматривающая режим отбытия наказания обвиняемым. Предлагается отдать рассмотрение этого вопроса на усмотрение суда. Однако суд не знает так много о личности, как сама организация ГСИН. Я считаю, что выбирать режим должна комиссия, но ничего не имею против, если этот вопрос станет рассматривать суд», — сказал Тимур Карабаев.

По данным генпрокурора Курманкула Зулушева, в новом кодексе ужесточат наказание за ала качуу.

За кражу невест может последовать наказание в виде лишения свободы до 12,5 года.

Кроме того, из Кодекса о проступках в Уголовный кодекс намерены перенести статью «Семейное насилие». Наказание за это преступление тоже хотят ужесточить.

Если сейчас по Кодексу о проступках за семейное насилие предусмотрен только штраф, то в новом законодательстве авторы планируют прописать либо общественные работы, либо лишение свободы до 2,5 года.

Новшество объясняется тем, что зачастую жертвы семейного насилия отказываются от поддержания обвинения или сами платят штраф.

Проступки небольшой тяжести разработчики намерены перенести в Административный кодекс о правонарушениях, а остальное в Уголовный кодекс.

Статью «Хулиганство» гуманизируют. Если сейчас за групповую драку предусмотрено лишение свободы от 5 до 7,5 года, то наказание хотят снизить от 2,5 до 5 лет лишения свободы. Помимо этого, предусмотрена пробация (аналог условного наказания).

Мы перечислили самые основные поправки в уголовное законодательство. В обсуждении новых кодексов принимают участие адвокаты, прокуроры, сотрудники МВД, ГКНБ и даже судьи. В целом эксперты согласны с нововведениями. Какими в итоге выйдут новые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, станет известно через месяц.

Отметим, что эти четыре документа были основными долгие годы. Однако при очередной реформе добавили Кодекс о проступках. Теперь чиновники намерены вернуться на исходную позицию.

Сколько бюджетных средств ушло на прежнюю реформу, от которой теперь отказываются? Сколько уйдет на новую? Об этом никто ничего не говорит.