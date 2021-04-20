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Власть

Понятие «сделка со следствием» хотят исключить из Уголовного кодекса Кыргызстана

Понятие «сделка со следствием» надо убрать из уголовного законодательства. Об этом на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

По его словам, следователям и оперативным сотрудникам значительно облегчена работа.

«Не должно быть никаких запугиваний со стороны АКС или кого-либо еще. Если такие факты выявятся, будут приняты меры. Такое понятие, как «сделка со следствием», которое есть в уголовном законодательстве, нужно упразднять. Человек может оговорить людей, которые невиновны в том или ином преступлении. Сегодня оперативники не ищут преступника, следователи не работают, потому что, если человек пошел на сделку, их работа облегчается», — сказал Курманкул Зулушев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190825/
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