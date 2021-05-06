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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Семьям погибших выплатят по одному миллиону сомов

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил село Максат Лейлекского района, пострадавшее в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства встретился с местными жителями на территории разрушенной школы, где сам прочитал молитву по погибшим в столкновениях.

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Президент отметил, что с сегодняшнего дня в селе Максат и других пострадавших селах начнутся строительно-восстановительные работы, вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища. Строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев.

Будут начаты работы по восстановлению разрушенных социальных и коммерческих объектов.

Садыр Жапаров сообщил о мобильной клинике, которая выехала в Баткенскую область для оказания врачебной помощи. Благодаря донорскому проекту мобильные клиники в течение пяти лет будут поочередно посещать все области страны и предоставлять бесплатные медицинские услуги жителям высокогорных и отдаленных районов.

Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус, семьям погибших выплатят компенсации в размере одного миллиона сомов, содействие окажут и пострадавшим предпринимателям.

Президент Садыр Жапаров ответил на интересующие вопросы местных жителей, которые касались в основном оказания поддержки со стороны государства, процесса делимитации и демаркации границ, пенсий и пособий, восстановления утерянных документов, реабилитации дорог и другие.

По итогам встречи с местными жителями соответствующим государственным органам и местным властям дан ряд конкретных поручений.

В приграничном конфликте пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193100/
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