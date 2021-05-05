Понедельник 10 мая в Кыргызстане будет обычным рабочим днем.

«В связи с тем, что праздничный день 9 Мая выпадает на воскресенье, согласно действующему законодательству, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Однако, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики приняло решение перенести выходной день 10 мая на другой день — 30 августа», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.