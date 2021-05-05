Понедельник 10 мая в Кыргызстане будет обычным рабочим днем.
«В связи с тем, что праздничный день 9 Мая выпадает на воскресенье, согласно действующему законодательству, выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Однако, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней правительство Кыргызской Республики приняло решение перенести выходной день 10 мая на другой день — 30 августа», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Таким образом, 10 мая (понедельник) объявлен рабочим днем, а в августе кыргызстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд: 27, 28 августа (суббота и воскресенье), 30 августа (понедельник) за счет 10 мая, и 31 августа (вторник) — в День Независимости Кыргызской Республики.