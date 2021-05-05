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Власть

Послание президента. Садыр Жапаров озвучил приоритеты во внешней политике

Президент сегодня подписал Конституцию Кыргызской Республики, принятую на референдуме 11 апреля.

Затем Садыр Жапаров обратился с посланием к народу.

В нем также затронута тема внешней политики страны. Глава государства отметил, что не менее важным моментом является и то, какую позицию Кыргызстан займет в международных отношениях.

«Кыргызы всегда славились своим гостеприимством и дружелюбием. Наша страна открыта для сотрудничества со всеми международными организациями и зарубежными странами. Мы относимся к сотрудничеству, следуя собственным интересам и с уважением к интересам других стран. Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году. Кроме того, мы хотим предложить нашим соседям ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе по сложным вопросам, таким как водопользование», — сказал Садыр Жапаров.

Мы продолжим сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, который является ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом.

Садыр Жапаров

Он отметил, что Кыргызстан намерен развивать сотрудничество в двустороннем формате, в рамках встреч глав государств Центральной Азии, а также в формате «5+1».

«Наряду с традиционной внешней политикой мы намерены запустить специальную программу, направленную на использование внешних ресурсов развития. Мы хотим расширить возможности кыргызстанцев по получению образования в ведущих университетах мира и обучению зарубежных специалистов в образовательных учреждениях Кыргызстана. Будет разработана национальная программа «Кыргыз ааламы», и этому проекту будет отведена особая роль. Это проект направлен на сохранение и укрепление культурной интеграции кыргызов, проживающих в стране и за рубежом, а также на развитие культурно-экономических связей с историческими местами. Мы возродим устойчивые механизмы проведения кыргызского форума и всемирного курултая», — заявил глава государства.

Он добавил, что будут приняты необходимые меры для укрепления обороноспособности страны, предотвращения и борьбы с экстремизмом, терроризмом и международной преступностью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192949/
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