Премьер освободил от должности ряд акимов районов Баткенской области

Премьер-министр подписал ряд распоряжений об увольнении чиновников Баткенской области.

Эрлан Сапарбаев освобожден от занимаемой должности заместителя полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Уволен Абдыманап Жакбаров. Он был первым заместителем акима Кадамджайского района.

Акылбек Орозов освобожден от занимаемой должности акима Баткенского района.

Баймурат Бекмуратов освобожден от должности акима Лейлекского района.

Напомним, ранее был отправлен в отставку полпред правительства в регионе Омурбек Суваналиев.

Он стал полпредом правительства в Баткенской области в феврале 2021 года. До этого он был заместителем секретаря Совета безопасности КР.