Вопрос кыргызов в Жерге-Тальском районе под контролем МИД и МВД

МИД Кыргызстана не известны факты выдворения граждан КР, временно или постоянно пребывающих на территории Таджикистана. Об этом заявил директор первого политического департамента внешнеполитического ведомства КР Уланбек Тотуяев.

По его словам, вопрос выдворения граждан КР, находящихся в Жерге-Тальском районе, находится на постоянном контроле МИД, начиная с середины марта 2021 года.

«Мы вопрос взяли под контроль с момента появления первой информации о проведении внезапных проверок в Лахшском (бывший Жерге-Тал) районе со стороны паспортно-миграционной службы МВД Таджикистана. Обеспокоенность кыргызской стороны была озвучена и на встрече министров иностранных дел двух государств в апреле. Также следует отметить, что данный вопрос обсуждается на уровне министров внутренних дел Кыргызстана и Таджикистана», — сообщил он.

МИД в целях разрешения ситуации предложил таджикской стороне провести в ближайшее время межмидовские консультации по консульским вопросам.