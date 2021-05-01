Экс-глава «Чон казата» станет министром Евразийской экономической комиссии

Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали кандидатуры новых членов коллегии Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается, что решение принято накануне на заседании в Казани. На должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК одобрена кандидатура Максата Мамытканова. Он пришел на место Олега Панкратова. Министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК будет Темирбек Асанбеков. Ранее эту должность занимал Эмиль Кайкиев.

Кандидатуры новых министров будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.

Максат Мамытканов — бывший председатель партии «Чон казат» и экс-вице-премьер-министр Кыргызстана. Он пришел к власти во время октябрьских событий 2020 года, когда активно поддерживал нынешнего президента Садыра Жапарова.

Темирбек Асанбеков тоже не просто так выдвинут министром. Он лидер партии «Мекен ынтымагы». Политобъединение участвовало в избирательной кампании на выборах в Жогорку Кенеш в прошлом году. И так же, как и «Чон казат», активно поддерживало новую власть.