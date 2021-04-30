21:35
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Омурбек Суваналиев: Таджикских военных на территории Кыргызстана уже нет

Военнослужащих Таджикистана уже нет на территории КР. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, создана специальная комиссия с участием представителей двух стран.

«Сейчас ведется обход мест, где наблюдалось скопление вооружения и военной техники. Члены комиссии проверяют, нет ли на местах таджикских войск. Комиссия создана на паритетных началах», — сообщил Омурбек Суваналиев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192413/
просмотров: 1570
Версия для печати
Материалы по теме
Стало известно, где и когда состоится встреча комиссии по делимитации границ
Ситуация на границе. Движение по трассе Ош — Баткен — Исфана возобновлено
Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих МВД Кыргызстана
Среди погибших в Баткене 19-летний футбольный тренер Султанбек Абдибахап уулу
МИД: Водозабор «Головной» принадлежит Кыргызстану
Ситуация на границе. МИД дает информацию, которая уже опубликована в СМИ
Ситуация на границе. Премьер-министр отправился в Баткенскую область
Улукбек Марипов из Казани сразу прилетел в город Ош
Ситуация на границе. Число погибших увеличилось до 31 человека
Инцидент на границе. В селе Кызыл-Бел вновь перестрелка
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Где находится Камчыбек Ташиев и&nbsp;при чем здесь день рождения его младшего сына Где находится Камчыбек Ташиев и при чем здесь день рождения его младшего сына
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
30 апреля, пятница
21:20
Ситуация на границе. ОБСЕ призвала стороны к деэскалации конфликта Ситуация на границе. ОБСЕ призвала стороны к деэскалаци...
21:15
Стало известно, где и когда состоится встреча комиссии по делимитации границ
21:08
Ситуация на границе. Ассоциация таджиков Кыргызстана направит гумпомощь в Баткен
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 мая: дожди
20:49
Ситуация на границе. Движение по трассе Ош — Баткен — Исфана возобновлено