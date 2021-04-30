Омурбек Суваналиев: Таджикских военных на территории Кыргызстана уже нет

Военнослужащих Таджикистана уже нет на территории КР. Об этом 24.kg сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, создана специальная комиссия с участием представителей двух стран.

«Сейчас ведется обход мест, где наблюдалось скопление вооружения и военной техники. Члены комиссии проверяют, нет ли на местах таджикских войск. Комиссия создана на паритетных началах», — сообщил Омурбек Суваналиев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.