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Власть

Она не сбежит. Депутат просит изменить меру пресечения Ксении Барабаш

Сегодня на заседании парламента депутат Гульшат Асылбаева подняла вопрос о задержании женщин правоохранительными органами Кыргызстана.

По ее словам, женщины никуда не сбегут, оставив малолетних детей.

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«У меня просьба к Генпрокуратуре и органам следствия при определении меры пресечения для женщин — отпускать их под домашний арест. Куда они могут убежать? Зачем их закрывать? У них дети, семьи. Ксению Барабаш задержали, правозащитницу Гулзат Аалиеву тоже. Пусть рассматривают дела в соответствии с законом, но меру пресечения же можно поменять. Это, считаю, негуманно. Не могут женщины, у которых есть малолетние дети, оставить их и убежать за границу», — сказала Гульшат Асылбаева.

Напомним, представителя турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş. в Бишкеке Ксению Барабаш подозревают в соучастии в коррупции. Она была задержана 20 апреля. Решением суда ее взяли под стражу. Гулзат Аалиеву задержали 19 апреля. Ей вручено уведомление о подозрении по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР. Суд отпустил Гулзат Аалиеву под домашний арест.

Ссылка: https://24.kg/vlast/191800/
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28 апреля, среда
11:01
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