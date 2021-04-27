Садыр Жапаров заступился за министра здравоохранения: хорошо работает

Президент заступился за министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева. По его словам, он хорошо работает. Об этом Садыр Жапаров рассказал в интервью «AКИпресс».

Он отметил: вот депутаты говорят — мы его снимем, он не работает. «Но на самом деле он хорошо работает», — считает глава государства.

«Сам он доктор, профессор, всю свою жизнь протрудился в этой сфере. Словарный запас у него не богат, он не говорит много, но он менеджер. За три месяца министр провел оптимизацию, реформу. Сфере медицины он вернул украденные деньги, за счет этого мы подняли медикам зарплату. И все это благодаря его работе. 3,5 тысячи врачей центров семейной медицины подняли зарплату на 100 процентов, остальным 10 тысячам врачей — на 50 процентов. Все это достижение министра здравоохранения, его круглосуточная работа», — сказал Садыр Жапаров.

Депутаты Жогорку Кенеша критикуют чиновника в том числе за то, что он игнорирует заседания парламентского комитета по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

У них также есть вопросы об использовании ядовитого аконита в лечении коронавируса, при этом отсутствии научных исследований и разрешения.

Нардепы вновь предложили вынести на палату вопрос соответствия Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.