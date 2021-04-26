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Власть
Сюжет: COVID-19

Варит в чане зелье? Глава Минздрава вновь не пришел в парламент

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев вновь проигнорировал заседание парламентского комитета по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Такое поведение возмутило депутатов. В частности, Евгения Строкова отметила, что министр является «лицом здравоохранения». «И мы хотим на него посмотреть. Но он в который раз не приходит. У него может быть одна причина — если он умер, не дай бог, от иссык-кульского корня. Надо работать ради народа, а он ведет себя как хан», — сказала она.

Нардеп Бактыбек Райымкулов добавил, что к нему поступает много жалоб от медиков по выплатам компенсаций. «Давайте примем решение и вынесем все эти вопросы на пленарное заседание. И там пусть все заместители присутствуют, руководители отделов. Сейчас мы спрашиваем вас, вы киваете головами, но решения не принимаете. Врачи выходят на митинги. Если пандемия усилится, врачи бросят работу, кто будет лечить?» — задался вопросом он.

Представитель правительства в ЖК объяснил, что министр сейчас занят вакцинацией. «Он что, сам делает прививки или возит их? Что вы из нас дураков делаете? Хотя, может, снова изобретает, в чане что-то мешает», — возмутилась Евгения Строкова.

Депутаты вновь предложили вынести на палату вопрос соответствия Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности.

Напомним, на прошлой неделе на заседании комитета уже выражали недоверие министру здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191554/
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