Вакцина AstraZeneca поступит в Кыргызстан в мае

В мае в Кыргызстан поступит британская вакцина AstraZeneca. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

По его словам, все расходные материалы на вакцину AstraZeneca уже доставлены в Кыргызстан.

«Сама вакцина прибудет в мае. Сейчас мы получили «Спутник V». У наших граждан есть выбор вакцины. В связи с ростом зараженных COVID-19 призываю вас строго соблюдать санитарные нормы», — сказал Улукбек Марипов.

Кампания по вакцинации в республике запущена 29 марта. По данным на 22 апреля, в республике от COVID-19 китайской вакциной компании Sinopharm привито всего 13 тысяч 552 человека.