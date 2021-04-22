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Власть

Политическая вражда. Эксперты призывают правительство отозвать законопроект

Эксперты Института медиа полиси бьют тревогу в связи с инициативой МВД, которое предлагает ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Если поправки узаконят в Жогорку Кенеше, то экстремистская деятельность будет сопряжена не только с возбуждением национальной, этнической, расовой, но и политической розни.

По мнению правозащитников, отсутствие правового определения политической вражды представляет большую угрозу в реализации этой нормы, а последствия непредсказуемы.

«Предлагаемое нововведение допускает квалификацию в качестве политической вражды со всеми вытекающими последствиями любой острой политической дискуссии по социально значимым вопросам. Поэтому, однозначно, адекватного квалифицированного правоприменения в таких случаях не может быть, таких как свобода совести и вероисповедания, свобода слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации и шествия», — говорится в заключении.

Правоохранительные органы в силу этого дефекта, оценивая действия, связанные с политической враждой, на практике будут применять произвольную трактовку, что, безусловно, приведет к неуместному или несоразмерному вмешательству в осуществление конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Из заключения Института медиа полиси

Правозащитники просят Жогорку Кенеш отклонить концепцию законопроекта и вернуть проект на доработку. «Обращаемся к правительству — рассмотреть вопрос отзыва законопроекта, поскольку отдельные нормы угрожают общепризнанным правам и свободам человека. Все правовые ограничения должны соответствовать требованиям законности. Все юридические ограничения на «язык вражды» должны быть сформулированы со ссылкой на тест с шестью критериями, изложенный в Рабатском плане действий», — добавили эксперты.

Напомним, в обосновании проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс)» чиновники поясняют, что поправка является приведением уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, Законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также совершенствованием уголовно-правовых норм за вербовку, склонение в деятельность экстремистских организаций и ответственностью за финансирование экстремистской деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191090/
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