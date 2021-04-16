Политическая рознь. Когда очередная власть опять нетерпима к критике

Министерство внутренних дел вносит ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, если ее одобрят в Жогорку Кенеше, экстремистская деятельность будет сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни.

Юристы и политологи назвали поправку опасной и потребовали исключить ее из пакета.

Изменения касаются статьи 314 УК КР «Создание экстремистской организации». Она дополнена пунктом о политической розни.

Деяние приравнивается к экстремизму и предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

Кроме того, осужденный по этому пункту теряет право занимать государственные должности в течение двух лет.

Граждане будут нести уголовную ответственность за «разжигание политической розни». Но что именно подразумевается под этим определением, не ясно.

Ноу-хау от милиции

Эксперты полагают, что появление в Уголовном кодексе отдельной нормы о политической розни сводит на нет все демократические достижения. Кыргызстан движется к установлению жесткого авторитаризма.

По мнению юриста Нурбека Токтакунова, спорная норма направлена против несогласных с официальным курсом. «Власть всегда хотела приравнять к вражде политическую конкуренцию и критику своих оппонентов. Отсюда и растут ноги у непопулярных законопроектов об иностранных агентах, ущемлении свободы слова. Нет понимания, что политическая конкуренция лежит в основе устойчивой политической системы», — сказал Нурбек Токтакунов.

Без плюрализма мнений наступит авторитаризм и Кыргызстан окончательно будет дискредитирован как государство. Нурбек Токтакунов

Медиаэксперт Акмат Алагушев согласен с тем, что под уголовную статью за политическую рознь попасть может любой, кто выступит с критикой в адрес властей.

«Это может быть и политик-оппозиционер, и журналист, и гражданский активист. Мне кажется, что появление этой нормы не случайно и как-то связано с тем, что прекратили уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова. А перед этим с вопиющими нарушениями протащили противоречивый и непонятный проект новой редакции Конституции. Чтобы искоренить критику, как раз пригодится поправка в УК о политической розни», — сказал Акмат Алагушев.

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Кстати, в Уголовном кодексе уже есть статьи, предусматривающие наказание за политические преступления — попытку насильственного свержения власти и угрозу конституционному строю. Они классифицируются как особо тяжкие. Юристы отмечают, что необходимости вводить еще сомнительные поправки нет. Это искусственно созданное обстоятельство.

С этим утверждением согласен и правозащитник Тимур Шайхутдинов. Он считает, что дискриминационная инициатива связана с конституционными изменениями и концентрацией власти в руках президента.

«Появляются инициативы по сдерживанию политической и гражданской активности. Поправки в Уголовный кодекс лежат в той же плоскости. Какие бы публичные объяснения ни были, в нашей ситуации эта норма может использоваться в отношении политических оппонентов и критиков власти. Как выносят решения наши суды, мы все прекрасно знаем. А силовики нередко предлагают закручивать гайки, зачастую не просчитывая долгосрочные последствия», — сказал Тимур Шайхутдинов.

По его словам, президенту важно сейчас остановить такого рода законотворчество. Это плачевно скажется на общественно-политической обстановке и начнет дестабилизировать политические процессы.

Эксперты отмечают: критику действий властей нельзя приравнивать к экстремизму.

В противном случае кыргызстанская политическая арена лишится конструктивной оппозиции как системы сдержек и противовесов. Если оппонентам запретить публично критиковать, они уйдут в «подполье» и превратятся в непримиримых радикалов.

Не передергивайте

В МВД утверждают, что инициативу неправильно интерпретировали.

Милицейские чиновники поясняют, что поправка является приведением уголовного законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности в соответствие с Конвенцией Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, Законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также совершенствованием уголовно-правовых норм за вербовку, склонение в деятельность экстремистских организаций и ответственностью за финансирование экстремистской деятельности.

Но объяснить, что подразумевается под определением «политическая рознь», авторы так и не смогли.

Как и не ответили на вопрос, против кого направлена эта норма и кто будет являться ее субъектом. Заместитель главы МВД Нурбек Абдиев, выступавший накануне на заседании парламента, пообещал, что карать будут за конкретные действия, а не за комментарии в Сети.

Что это за действия, кто будет определять, есть ли в них признаки политической вражды и розни, разъяснений не последовало.

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Юристы отмечают, что милицейское начальство лукавит, заявляя, что преследовать за сообщения в соцсетях никого не будут.

Акмат Алагушев напомнил — пост в Facebook или реплика в Twitter, Instagram, дискуссии в соцсетях — это тоже действие.

«Отсутствует точное определение, что есть политическая рознь или вражда. Кроме того, у нас дефицит компетентных лингвистов. Следователи ставят вопросы перед экспертами неверно, а от неправильно поставленных вопросов следуют неправильные выводы», — полагает Акмат Алагушев.

Лингвисты почти всегда делают выводы в пользу обвинения. Такая однобокость приводит к несправедливым решениям. Акмат Алагушев

По мнению депутата Дастана Бекешева, инициатива МВД вызывает обеспокоенность и не без причин.

«В России по этой статье посадили 16-летнего парня, он критиковал Путина в Telegram-канале. У нас тоже так будет? Но ведь должна быть политическая борьба. Люди по-разному выражают свое мнение. Если завтра что-нибудь скажем про президента, покажем несогласие, нас сразу объявят политическим экстремистом?» — поинтересовался парламентарий и его вопрос повис в воздухе.

Закройте рот

Между тем резонансные поправки, которые презентовал в Жогорку Кенеше Нурбек Абдиев, ушли на голосование в первом чтении. Мало кто сомневается, что бесхребетный и полностью подконтрольный очередному президентскому аппарату шестой созыв, одобрит скандальный пакет. Последнее слово остается за президентом. По новой редакции Конституции, он наделяется правом блокировать раздражающие общественность предложения. Но воспользуется ли им Садыр Жапаров? Вряд ли. МВД с подобными драконовскими инициативами не посмело бы выступать по своей воле.

Эксперты полагают, что Старая площадь вряд ли удержится от соблазнов закрыть рот непримиримым оппонентам. В Кыргызстане ни одна власть еще не была заинтересована в сильной оппозиции.