Депутаты парламента одобрили законопроект об открытии казино в первом чтении

Сегодня депутаты парламента поддержали в первом чтении законопроект об открытии казино на Иссык-Куле.

Ранее депутат Торобай Зулпукаров попросил отменить итоги предыдущего голосования и повторить его. Однако его предложение не прошло.

В итоге законопроект прошел в первом чтении. За него проголосовали 68 депутатов, против — 23.

Напомним, экс-спикер Дастанбек Джумабеков и Бактыбек Турусбеков предложили возобновить работу казино и букмекерских контор в Кыргызстане. Нардепы отмечают: игорные дома нужны, но только в специализированном административном районе и исключительно для иностранцев. Для местных граждан зона будет закрытой.

Игорная деятельность, тотализаторы и букмекерские конторы в Кыргызстане запрещены с 2015 года.