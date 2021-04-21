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Власть

Генпрокурор назвал три самых проблемных уголовных дела

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Жанар Акаев предложил ускорить разбирательство по уголовным делам по компании «Акнет» и заводу «Дастан». Он также попросил принять гуманное решение в отношении бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, который находится в СИЗО-1 Бишкека.

Курманкул Зулушев ответил, что сейчас в правоохранительных органах есть три самых проблемных уголовных дела — по компаниям «Акиф», «Акнет» и Федерации профсоюзов.

«Эти дела расследуются. Вы знаете, что некоторые учредители сами виноваты. Их действия сопровождались рейдерским захватом. Мы дали поручение, чтобы МВД и ГКНБ закончили быстрее расследование», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191004/
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