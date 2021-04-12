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Дело «Акнета». Учредителя компании вновь водворили в СИЗО

Учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова сначала выпустили из-под стражи, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщил адвокат Абаз Мамбетакунов.

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По его словам, 8 апреля Ажимудинова выпустили из-под стражи. Такое решение принял Первомайский районный суд столицы по делу о совершении экономических преступлений.

На следующий день обвиняемого вновь задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека по делу о захвате здания «Акнет» 6 октября 2020-го.

«9 апреля в Первомайском районном суде столицы был судебный процесс по первому делу. Мой подзащитный явился туда, но суд объявил перерыв в связи с ухудшением здоровья Ажимудинова. У обвиняемого сильно поднялось давление, приехала скорая помощь. В этот момент прибыли милиционеры следственной службы МВД, воспрепятствовали оказанию медицинской помощи Ажимудинову и взяли его под стражу по событиям 6 октября прошлого года», — сказал Абаз Мамбетакунов.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке учредитель «Акнета» пытался вернуть себе компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1 столицы, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189846/
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