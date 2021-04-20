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Власть

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования семье Марии Айтматовой

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким семье Чингиза Айтматова в связи с безвременным уходом из жизни вдовы писателя — Марии Айтматовой.

«С чувством глубокой печали воспринял горькую весть об уходе из жизни Марии Айтматовой. Это большая утрата не только для ее родных и близких, но и всех нас. Мария Айтматова навечно останется в нашей памяти как заботливая мать, верная хранительница домашнего очага, а также любящая супруга и надежный спутник жизни великого писателя, прославившего Кыргызстан на весь мир. Еще раз выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким семьи Айтматовых», — отметил Садыр Жапаров.

Мария Урматовна родилась 13 июля 1942 года в Чуйской области.

Вдова народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова Мария Айтматова скончалась от коронавируса. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190889/
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