Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования семье Марии Айтматовой

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким семье Чингиза Айтматова в связи с безвременным уходом из жизни вдовы писателя — Марии Айтматовой.

«С чувством глубокой печали воспринял горькую весть об уходе из жизни Марии Айтматовой. Это большая утрата не только для ее родных и близких, но и всех нас. Мария Айтматова навечно останется в нашей памяти как заботливая мать, верная хранительница домашнего очага, а также любящая супруга и надежный спутник жизни великого писателя, прославившего Кыргызстан на весь мир. Еще раз выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким семьи Айтматовых», — отметил Садыр Жапаров.

Мария Урматовна родилась 13 июля 1942 года в Чуйской области.

Вдова народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова Мария Айтматова скончалась от коронавируса. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.