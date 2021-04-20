Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса

Вдова народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова Мария Айтматова скончалась от коронавируса. Об этом 24.kg сообщили близкие семьи.

В международном фонде имени Чингиза Айтматова сообщили, что Мария Урматовна скончалась на 79-м году жизни.

«Мама родилась в селе 8 Марта в Суусамырской долине. Ее отцом был Нурмат Шатиев, заводчик лошадей для Красной кавалерии. Мама Гулсун Бакинова — внучка и дочка волостных управителей Джумгала. После потери отца Мария Урматовна со своей мамой переселилась в дом сотрудников Академии наук во Фрунзе. Она жила вместе со своей бабушкой, матерью и тетей. Тетя Марии Урматовны Гульджамал Бакинова была основателем диалектологической карты кыргызского языка и оказала большое влияние в становлении мамы как личности. Мария Урматовна взяла девичью фамилию по имени отца, чтоб о нем осталась память. Мария Урматовна была сценаристкой, рецензентом Дома кино при Союзе кинематографистов, выпускницей ВГИКА, ассистенткой режиссера Ларисы Шепитько на съемках фильма «Верблюжий глаз», — рассказали в фонде со ссылкой на детей Марии и Чингиза Айтматовых Кочи, Эльдара и Ширин.

«Мария Урматовна была первым читателем и редактором Чингиза Торекуловича с момента их встречи. Романы, в том числе «И больше века длится день», были напечатаны ею. Она была главной опорой великого писателя, его музой. Всегда, и в радости, и в горе, поддерживавшей Чингиза Торекуловича Айтматова», — отметили в международном фонде имени Чингиза Айтматова.

«Мама, сегодня расцвела магнолия, которую ты посадила с внуками. Спасибо тебе за все. Мы всегда будем помнить и любить тебя», — трогательно процитировали Кочи, Эльдара и Ширин Айтматовых в фонде.