Первый под председательством Садыра Жапарова Совет безопасности обсудит важное

Аппарат главы государства готовит первое под председательством президента Садыра Жапарова заседание Совета безопасности. Об этом 24.kg стало известно из собственных источников.

Планируется, что Совбез пройдет завтра, 20 апреля, за закрытыми для прессы дверями.

В числе прочих президент намерен обсудить с членами Совета безопасности проблему третьей волны распространения коронавирусной инфекции, сложную ситуацию в экономике, борьбу с коррупцией и кадровые вопросы.

Кого, помимо членов Совбеза, в который входят премьер-министр, торага Жогорку Кенеша, генеральный прокурор и руководители силовых структур, вызовут на ковер, пока неизвестно.