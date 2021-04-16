Митинг медиков. Артем Новиков обещает решить проблемы врачей

Медики, вышедшие на митинг к Дому правительства, встретились с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата правительства.

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По ее данным, медицинские работники рассказали о проблемных вопросах, связанных с выплатой компенсации от государства из-за заражения коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, низкой оплатой труда, о вопросах обеспечения гарантии защиты и безопасности.

Артем Новиков отметил, что по вопросу выплаты компенсаций медикам работает специальная комиссия.

«Завтра в Министерстве здравоохранения мы проведем встречу медицинских работников, представителей ведомства, членов комиссии по выплате компенсаций, в ходе которой детально изучим все проблемные вопросы. Мы со своей стороны приложим все усилия для максимального ускорения в решении вопросов компенсационных выплат. Относительно вопросов повышения базовых окладов медработников Минэкономики проведет расчеты. Будем исходить из реальных возможностей государства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что медики Бишкека и Чуйской области вышли на митинг к зданию Жогорку Кенеша. Более 100 врачей обращаются к президенту и требуют, чтобы им выплатили обещанные компенсации в размере 200 тысяч сомов за работу в красных зонах. Помимо этого, они просят властей увеличить заработную плату.