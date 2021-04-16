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Власть

Акция протеста в Пригородном. Возбуждено уголовное дело по захвату айыл окмоту

По факту захвата здания айыл окмоту в селе Пригородном начато досудбеное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, вчера в 6.48 в дежурную часть ГУВД региона поступило сообщение по факту акции протеста нескольких граждан.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 208 «Самовольное занятие или захват помещения,
здания или сооружений» УК КР.

Примерно в 15.00 после переговоров женщины освободили здание. Следствие продолжается.

Вчера 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства. 17 апреля Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190394/
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