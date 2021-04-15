18:11
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Садыр Жапаров проверил готовность больниц к возможной третьей волне

Президент Садыр Жапаров проверил готовность медицинских учреждений Бишкека и Чуйской области к возможной третьей волне COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент осмотрел Национальный госпиталь и филиал Токмакской территориальной больницы, в котором развернуты места для больных COVID-19. Он ознакомился с условиями работы медицинского персонала, обеспеченностью медикаментами и оборудованием, а также посетил красные зоны больниц.

Читайте по теме
Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской инфекционной больнице

В Национальном госпитале в настоящее время проходят лечение 84 больных, проблем с нехваткой оборудования и лекарств учреждение не испытывает. Садыр Жапаров осмотрел реанимационное отделение в красной зоне, где сейчас находятся пять человек. Глава государства побеседовал с каждым из них, справился о состоянии здоровья и ходе лечения. В красной зоне филиала Токмакской территориальной больницы проходят лечение 147 пациентов. Президент пообщался с ними и ответил на заданные вопросы.

Садыр Жапаров также побеседовал с работниками двух медицинских учреждений и выразил благодарность всем врачам страны, которые, не жалея своих сил и здоровья, противостоят пандемии.

Президент подчеркнул, что основные проблемы врачей, в том числе дальнейшее повышение зарплат и улучшение условий труда, не останутся в стороне от внимания государства и будут исполняться в приоритетном порядке.

Глава государства отметил, что ведется работа над планом по упрощению доступа к государственному ипотечному кредитованию, чтобы врачи и учителя страны могли получить низкопроцентные кредиты для приобретения собственного жилья.

Покидая филиал Токмакской территориальной больницы, Садыр Жапаров побеседовал с собравшимися местными жителями, выслушал их проблемные вопросы, большинство из которых были личного характера. Глава государства отметил, что все озвученные проблемы будут рассмотрены компетентными государственными органам и местными властями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190273/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров посетил красную зону в Республиканской инфекционной больнице
Для зараженных COVID-19 свободны 219 коек в медучреждениях Бишкека
Депутат предложил построить памятник медикам, погибшим в борьбе с COVID-19
COVID-19 в мире. Заразились более 138 миллионов, умерли более 2,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В КР коронавирусом болеет 2 тысячи 149 человек, 298 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
За сутки выявили 305 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 144
COVID-19. В мэрии Бишкека рассказали, какие школы закрыты на карантин
Цифра дня. 2 тысячи человек есть в приложении «Путешествую без COVID-19»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
18:08
Найденного в одном из дворов Бишкека двухлетнего малыша передали матери Найденного в одном из дворов Бишкека двухлетнего малыша...
18:06
COVID-19. Садыр Жапаров проверил готовность больниц к возможной третьей волне
18:02
В жилмассиве «Рухий-Мурас» Бишкека построят школу на 700 мест
18:01
Митинг против насилия. В аппарате президента осудили действия провокаторов
17:49
Талант Мамытов встретился с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко