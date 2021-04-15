COVID-19. Садыр Жапаров проверил готовность больниц к возможной третьей волне

Президент Садыр Жапаров проверил готовность медицинских учреждений Бишкека и Чуйской области к возможной третьей волне COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент осмотрел Национальный госпиталь и филиал Токмакской территориальной больницы, в котором развернуты места для больных COVID-19. Он ознакомился с условиями работы медицинского персонала, обеспеченностью медикаментами и оборудованием, а также посетил красные зоны больниц.

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В Национальном госпитале в настоящее время проходят лечение 84 больных, проблем с нехваткой оборудования и лекарств учреждение не испытывает. Садыр Жапаров осмотрел реанимационное отделение в красной зоне, где сейчас находятся пять человек. Глава государства побеседовал с каждым из них, справился о состоянии здоровья и ходе лечения. В красной зоне филиала Токмакской территориальной больницы проходят лечение 147 пациентов. Президент пообщался с ними и ответил на заданные вопросы.

Садыр Жапаров также побеседовал с работниками двух медицинских учреждений и выразил благодарность всем врачам страны, которые, не жалея своих сил и здоровья, противостоят пандемии.

Президент подчеркнул, что основные проблемы врачей, в том числе дальнейшее повышение зарплат и улучшение условий труда, не останутся в стороне от внимания государства и будут исполняться в приоритетном порядке.

Глава государства отметил, что ведется работа над планом по упрощению доступа к государственному ипотечному кредитованию, чтобы врачи и учителя страны могли получить низкопроцентные кредиты для приобретения собственного жилья.

Покидая филиал Токмакской территориальной больницы, Садыр Жапаров побеседовал с собравшимися местными жителями, выслушал их проблемные вопросы, большинство из которых были личного характера. Глава государства отметил, что все озвученные проблемы будут рассмотрены компетентными государственными органам и местными властями.